Zidane neemt Spaanse bond niets kwalijk na volgende blessure Sergio Ramos: ‘Hoort helaas bij voetbal’

Ramos begon gisteravond in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Kosovo (3-1 winst), maar mocht in de 86ste minuut nog wel invallen van bondscoach Luis Enrique. Ramos is zestien jaar na zijn debuut in de nationale ploeg hard op weg naar het interlandrecord van Ahmed Hassan, die 184 keer uitkwam voor Egypte. Ramos mocht dus een interland bijschrijven, maar in zijn cooling-down na de wedstrijd liep hij een kuitblessure op. Zijn club Real Madrid zal het in de zware maand april opnieuw moeten doen zonder de ervaren verdediger. De verdediger uit Camas stond van 15 januari tot 10 maart al aan de kant met een blessure aan zijn meniscus, waaraan Ramos moest worden geopereerd. De tien wedstrijden die hij daardoor moest missen was voor Ramos de langste blessure in zijn loopbaan.



Real Madrid-coach Zinedine Zidane baalde van de nieuwe blessure van zijn aanvoerder, maar neemt de Spaanse bondscoach Luis Enrique niets kwalijk. Dit soort dingen gebeurt nou eenmaal in het voetbal. Het is een onderdeel dat we niet leuk vinden, maar je moet het accepteren. We willen hem zo snel mogelijk terughebben, want we weten wat voor speler en aanvoerder hij is”, aldus Zidane. ,,We moeten ons nu gewoon concentreren op de spelers die we hebben. Er komen veel wedstrijden aan in rap tempo en we zullen geen domme dingen doen.”