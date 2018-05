Zidane: Negen hoofdprijzen in 2,5 jaar

Race tegen de klok Halen ze of halen ze het niet? Drie sterren vechten voor WK

14:53 Het WK komt steeds dichterbij en voor enkele grote namen is dat niet zo goed nieuws. Zij zijn namelijk in een strijd met de klok verwikkeld om straks topfit aan de aftrap te staan in Rusland. Drie grote namen die er alles aan doen om er bij te zijn op het WK - en hoe ze ervoor staan.