Zidane roept op tot steun voor Bale

Bale ligt in Spanje onder vuur vanwege zijn uitbundige feestvieren met de nationale ploeg van Wales, die zich eerder deze week plaatste voor het EK voetbal in 2020. Bale danste en zwaaide met een vlag van Wales waarop viel te lezen: 'Wales. Golf. Madrid. In die volgorde'. Die duidelijke boodschap dat Real Madrid verre van het belangrijkste in zijn leven is, leverde Bale boegeroep en hoon op van de fans.



,,Er is even iets te veel rumoer rond Bale en dat moet stoppen", meende Zidane. ,,Hij wil hier wel net als iedereen goed presteren en is een gewaardeerde speler in het team. Ik was ook zeer tevreden over zijn invalbeurt. De fans kunnen maar beter applaudisseren voor Bale, daar helpen ze het team mee.”