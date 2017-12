Zidane weigert makkelijk te denken over clash met Ten Cate

De kampioen van de VAE plaatste zich als gastheer verrassend voor de halve finales na overwinningen tegen Auckland City FC (1-0) en Urawa Red Diamonds (1-0).



,,Simpele wedstrijden bestaan niet'', doceerde Zidane. ,,We krijgen een tegenstander waarvan de mensen zeggen dat het makkelijk voor ons wordt. Maar zo denken wij niet. Wij denken juist het tegenovergestelde. Alle teams die tegen Real Madrid spelen, willen een topprestatie leveren. Daar zijn we op ingesteld.''



Real Madrid won de titel in 2014 en 2016. Met de derde triomf komt de 'Koninklijke' op gelijke hoogte met aartsrivaal Barcelona. El Clásico staat op 23 december op het programma. ,,Maar daar denken we nog niet aan. We willen eerst hier onze titel prolongeren'', benadrukte Zidane, die eerder met Real Madrid als eerste club de titel in de Champions League met succes verdedigde.