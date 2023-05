Zinderende titelstrijd: Borussia Dortmund blijft in spoor Bayern dankzij Donyell Malen, monsterzege voor koploper

Met videoDe titelstrijd in Duitsland blijft onverminderd spannend. Bayern München vermorzelde degradatiekandidaat Schalke 04 met 6-0 en sloop daardoor weg bij Borussia Dortmund. Maar de concurrent won zelf ook, met 5-2 van Borussia Mönchengladbach. Het gat is weer één punt.

De selectie van Bayern München zag met de benen op tafel hoe Borussia Dortmund Gladbach versloeg en wervelde op eigen veld. Na een half uur spelen leidde Dortmund al met 4-0. Donyell Malen opende de score, waarna Jude Bellingham de voorsprong verdubbelde via een strafschop. De Nederlandse aanvaller is de man in vorm. Hij scoorde acht keer en gaf vijf assists in acht competitiewedstrijden.

Sébastien Haller maakte de 3-0 en 4-0, waarbij Malen beide keren de aangever was. De laatste keer dat Dortmund al zo snel met 4-0 voor stond, was in november 2017 tegen Schalke 04, toen met Peter Bosz als trainer. Na 25 minuten was het al 4-0 voor de ploeg van Bosz, maar de wedstrijd eindigde nog in 4-4.

Het leek nog spannend te worden, want Gladbach kwam terug tot 4-2 maar de zege voor Dortmund kwam nooit serieus in gevaar. Giovanni Reyna bepaalde de eindstand: 5-2.

Simpele zege Bayern

De koploper van de Bundesliga had geen kind aan Schalke 04, dat in de eerste helft slechts twee tegentreffers (Thomas Müller en strafschop Joshua Kimmich) hoefde te incasseren. Na rust zette Bayern, waar Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui in de basis stonden en Ryan Gravenberch na een uur inviel (Daley Blind bleef op de bank), nog een keer extra aan om te zorgen dat het landskampioenschap naar Beieren gaat als het aankomt op doelsaldo. Serge Gnabry (twee keer), Mathys Tel en oud-Ajacied Noussair Mazraoui vijzelden de score verder op: 6-0.

Het gat blijft daardoor met nog twee speelronden te gaan één punt. Het doelsaldo van Bayern (+55) is een stuk beter dan dat van Dortmund (+35).

Hoofdrol Sheraldo Becker, Union zet stap richting CL-ticket

Sheraldo Becker was de grote man bij Union Berlin, dat met 4-2 won van SC Freiburg en daarmee een belangrijke slag sloeg in de strijd om Champions League-voetbal. De aanvaller scoorde twee keer tegen Mark Flekken en gaf ook twee assists. Zijn eerste treffer vierde Becker op bijzondere wijze. Hij haalde een Spiderman-masker tevoorschijn.

Na de 3-0 voorsprong liet Union Freiburg nog terugkomen tot 3-2, maar de zege werd tien minuten voor tijd alsnog veiliggesteld. Becker kreeg een publiekswissel, Danilho Doekhi speelde de wedstrijd wel uit.

De ploeg uit Berlijn zet door de zege op het kwakkelende Freiburg (de nummer vijf) een reuzenstap richting Champions League-voetbal. Het gat bedraag met nog twee speelronden te gaan drie punten en het doelsaldo spreekt in het voordeel van Union. RB Leipzig staat vierde met twee punten achterstand op Union, maar komt morgen nog in actie tegen Werder Bremen.

