Zirkzee geniet bij Bayern: ‘Dat ik als jonge speler tussen al die winnaars loop, prachtig’

Marcelo mist wellicht rest competitie­du­els Real

10 juli Real Madrid kan de rest van de competitie in Spanje waarschijnlijk niet meer beschikken over Marcelo. De 32-jarige Braziliaan heeft een spierblessure in een bovenbeen. Hoewel de club in een verklaring van de medische staf verder geen details gaf, melden Spaanse media dat het seizoen in La Liga voor de linksachter voorbij is.