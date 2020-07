Zirkzee na korte vakantie terug op het veld

Video Sarri, Ronaldo en De Ligt: kritiek kregen ze, maar kampioen worden ze wél

17:02 Juventus kan vanavond voor de negende keer op rij kampioen van de Serie A worden. Dan moet er wel gewonnen worden bij Udinese. De voorsprong op Atalanta en Internazionale is dermate groot dat alleen een wonder de ‘Oude Dame’ nog van een nieuwe titel kan afhouden. Drie hoofdrolspelers in het aanstaande kampioenschap van Juventus uitgelicht.