Ziyech-loos Chelsea zet goede reeks voort tegen concurrent, zege West Ham

Er wordt wel eens beweerd dat een trainerswissel geen of nauwelijks nut heeft, een uitspraak die door statistieken vrijwel altijd naadloos worden onderstreept. Uitzonderingen zijn er echter genoeg, zoals dit seizoen in het blauwe gedeelte van Londen. Onder Thomas Tuchel zette Chelsea een indrukwekkende reeks van elf duels zonder nederlaag in, op eigen bodem hoefde er nog geen goal te worden geïncasseerd en het is zelfs topfavoriet geworden in de strijd om een Champions League-ticket, nadat het onder Frank Lampard zelfs even moest vrezen voor een eindklassering in de grijze middenmoot.