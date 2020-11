Ziyech vs Bergwijn in Londense derby, Van de Beek hoopt op basisdebuut

Premier LeagueHakim Ziyech ontvangt met Chelsea vanmiddag op Stamford Bridge het Tottenham Hotspur van Steven Bergwijn. Om half zes staan de ex-Ajacied en ex-PSV’er tegenover elkaar in de Londense Derby om de koppositie in de Premier League. Donny van de Beek hoopt op zijn eerste basisplek op bezoek bij het frisse Southampton.

Chelsea - Tottenham Hotspur is een wedstrijd tussen twee teams die elkaar amper ontlopen. Het is de wedstrijd tussen de ploegen met de beste aanval tegen de beste verdediging van de Premier League, al blijkt uit statistieken dat ze nagenoeg identiek aan elkaar zijn. Het doelsaldo van Spurs is 21 voor en 9 tegen. Chelsea scoorde er 22 en incasseerde er 10.

Het team van Mourinho heeft wel twee punten meer dan dat van Frank Lampard. De koploper is al acht wedstrijden ongeslagen in de Premier League en verloor alleen zijn eerste wedstrijd dit seizoen (0-1 tegen Everton). Spurs versloeg vorige week concurrent Manchester City in eigen huis met 2-0 door goals van Heung-Min Son en Giovanni Lo Celso. Het was voor Son alweer zijn negende goal in negen competitiewedstrijden. Alleen Calvert-Lewin van Everton scoorde vaker in de Premier League (tien goals). In de Europa League won Tottenham met 4-0 van het Bulgaarse Ludogorets.

Chelsea kan bij winst over het team van Mourinho heen. De mannen van Lampard staan met achttien punten op plek drie, maar hebben slechts twee punten minder dan Spurs. The Blues zijn al zes wedstrijden ongeslagen waarin het maar liefst achttien keer scoorde en slechts twee goals tegen kreeg. Dinsdag werd in de Champions League het Franse Stade Rennes in de blessure tijd verslagen door een knappe kopbal van Olivier Giroud

Volledig scherm Mason Mount was de schlemiel in het vorige duel tussen de twee Londense club. © AP

De aanvallende ploeg van Frank Lampard verloor al eenmaal van Tottenham dit seizoen. In de League Cup schoot Spurs meer penalty's raak, nadat de wedstrijd in hetTottenham Hotspur Stadium in 1-1 eindigde. Oud-Vitessenaar Mason Mount was de enige speler die miste. In de historie van Chelsea - Tottenham wonnen The Blues de meeste wedstrijden, namelijk 72 keer. Spurs won er 55, 40 keer deelden de teams de punten.

Hakim Ziyech en Steven Bergwijn kennen elkaar van de Nederlandse competitie. De voormalig rivalen van Ajax en PSV streden in de eredivisie al zes keer tegen elkaar, in de strijd om de Johan Cruijff Schaal een keer. Tot nu toe zijn deze wedstrijden in balans. Beiden wonnen ze drie keer, een keer speelden ze gelijk. Ziyech trok wel aan het langste eind in de Johan Cruijff schaal in 2019 en won met 2-0. De Marokkaan werd twee keer kampioen met Ajax, Bergwijn een keer.

Van de Beek mag hopen op basisdebuut

Volledig scherm Donny Van De Beek kreeg vol lof voor zijn spel tegen Basaksehir in het 2-1 gewonnen Champions League-duel. © BSR Agency Manchester United gaat vanmiddag al om drie uur op bezoek bij Southampton. De ploeg van Donny van de Beek staat teleurstellend tiende en heeft een overwinning nodig om de top vijf niet uit het oog te verliezen. The Saints staan verrassend op de vijfde plaats, dat recht geeft op een Europa League-ticket. De ploeg van Ralph Hasenhüttl is al zeven wedstrijden ongeslagen in de Premier League.

Van de Beek hoopt zijn basisdebuut in de Premier League te maken tegen Southampton. De middenvelder begon dinsdag al wel voor de derde keer in de basis in de Champions League tegen Het Turkse Basaksehir. De ex-Ajacied vormde samen met Fred en Bruno Fernandes het middenveld en ontving van de Britse pers veel lof over zijn optreden. Nederlander Timothy Fosu-Mensah heeft minder kans om te spelen. Hij deed dit seizoen pas tachtig minuten mee in de tweede speelronde tegen Crystal Palace.

Arsenal op jacht naar overwinning

Het derde duel vandaag is Arsenal - Wolverhampton Wanderes. The Gunners hebben een punt minder dan Wolves en staan op de teleurstellende twaalfde plek. Arsenal wist de vorige twee Premier League-wedstrijden niet te winnen. In de Europa League tankte het team van Mikel Arteta vertrouwen. Het Noorse Molde FK werd donderdag met 0-3 verslagen. Wolverhampton, dat vorig jaar knap zevende eindigde, staat op de negende plek. De wedstrijd begint om kwart over acht.