Ziyech wijst Marokko de weg tegen Servië

Frankrijk laat zich in eigen huis verrassen door Colombia

23:27 Het Franse voetbalelftal heeft in het Stade de France een pijnlijke nederlaag moeten incasseren. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps stond in de oefeninterland tegen Colombia na 25 minuten met 2-0 voor, maar gaf die voorsprong in de tweede helft uit handen.