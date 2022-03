Zlatan Ibrahimovic vindt zichzelf ‘Ferrari op het veld’ en rijdt rondjes op circuit met Leclerc en Sainz

Ibrahimovic kreeg ook een rondleiding in de Ferrarifabriek. De markante voetballer, die momenteel bij AC Milan speelt, is niet onbekend met de auto's van Italiaanse makelij. Voor zijn veertigste verjaardag deed hij zichzelf een gouden Ferrari SF90 Spider van 470.000 euro cadeau, het eerste elektrische model van het Italiaanse luxemerk. Een jaar eerder kocht hij een Ferrari Monza SP2 van 1,3 miljoen euro. Van die laatste auto zijn er slechts 499 in omloop.

En zo kwam het dat Ibrahimovic niet veel later met de best mogelijke aanwijzingen over het nabijgelegen circuit racete. ,,De adrenaline is bizar”, aldus ‘Ibra’, die beweert regelmatig een ,,Ferrari op het veld” te worden genoemd. Dat Ibrahimovic nog veel te leren heeft in de auto, bleek niet veel later: hij spinde in de gloednieuwe Ferrari 296 GTB, een auto die je straks voor een slordige drie ton in de garage kunt zetten. Carlos Sainz stak zijn verbazing niet onder stoelen of banken. ,,Deze man”, zegt de Spanjaard lachend als hij Ibrahimovic voorbij ziet komen.