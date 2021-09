Zlatan: ‘Of ik het mis dat ik de Ballon d’Or nooit heb gewonnen? Nee, de Ballon d’Or mist mij’

Zlatan Ibrahimovic veroverde prijzen met Ajax, Juventus, Internazionale, FC Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain en Manchester United. Toch lukte het hem bij de verkiezing van de Ballon d’Or, voor beste speler op de Europese velden, nooit om hoger te eindigen dan de vierde plaats (in 2013). Maar de Zweedse sterspeler, die op 39-jarige leeftijd nog steeds van grote waarde is voor AC Milan, ziet dat niet als een smetje op zijn carrière.

,,Of ik de Ballon d’Or mis? Nee, de Ballon d’Or mist mij”, reageert hij gevat in een uitgebreid interview met France Football. De 118-voudig Zweeds international voelt zich niets minder dan Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, die de prestigieuze onderscheiding meerdere keren mee naar huis mochten nemen. ,,Als we het hebben over intrinsieke kwaliteit, dan zijn ze niets beter dan ik. Als het om prijzen gaat is er inderdaad een verschil, want ik heb de Champions League nooit gewonnen.”

,,Ik weet niet welke criteria ze gebruiken om te beslissen wie de Ballon d’Or wint, want het is nooit een obsessie voor me geweest. Als het team een goed collectief vormt, dan profiteert het individu daar onvermijdelijk van. Een sterspeler kan niet goed presteren als de ploeg waarin hij speelt niet solide is.” Om er toch nog even fijntjes aan toe te voegen: ,,Diep van binnen denk ik dat ik de beste van de wereld ben.”

Om later als trainer alsnog de Champions League aan zijn erelijst toe te voegen, ambieert Zlatan niet. ,,Na mijn carrière wil ik gewoon verdwijnen. Als je net zo lang in deze wereld rondloopt als ik, weet je wat het in fysiek en mentaal opzicht van je vraagt. Dus als ik stop, ga ik gewoon genieten van het leven.”

Volledig scherm Zlatan Ibrahimovic keerde vorig jaar terug bij AC Milan. © REUTERS