Zlatan om de tafel met Zweedse bondscoach over rentree

,,Toen Zlatan de deur opende om weer voor de nationale ploeg te gaan spelen, vonden we het belangrijk om zo snel mogelijk met hem te gaan praten”, zegt Andersson in een verklaring op de website van de Zweedse bond. ,,Ik ben blij dat we zo snel een afspraak konden maken. De ontmoeting was goed en vruchtbaar. We hebben afgesproken in de toekomst verder te praten.” De volgende interlandperiode is in maart.



Met tien doelpunten in zes wedstrijden voert Ibrahimovic de topscorerslijst van de Serie A aan. De Zweed bezorgde zijn ploeg zondag met twee treffers de winst tegen Napoli (1-3), maar hij viel in Napels in de slotfase ook geblesseerd uit.