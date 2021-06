Zlatan ondergaat knieoperatie in Rome

Speel mee met onze EK-pool en maak kans op mooie prijzen

11 juni Het Europees kampioenschap voetbal begint vanavond in Rome met de openingswedstrijd tussen Turkije en Italië. Het Nederlands elftal speelt twee dagen later in Amsterdam de eerste groepswedstrijd tegen Oekraïne. Maak het eindtoernooi nog spannender en speel mee met ons EK-spel. Voorspel de uitslagen en en daag je vrienden, familie en collega’s uit in de grootste EK-pool van Nederland.