Zlatan slaat weer toe in derby, maar Vela heeft laatste woord

De derby tegen Los Angeles FC haalt het beste boven bij Zlatan Ibrahimovic. De 37-jarige superster van LA Galaxy was vannacht opnieuw twee keer trefzeker in een duel waarin zijn Mexicaanse concurrent Carlos Vela het laatste woord had: 3-3.

Hoewel Los Angeles FC pas sinds vorig jaar in de MLS speelt, is de rivaliteit tussen de beide clubs uit de tweede stad van de VS intens. Zlatan geniet er zichtbaar van getuige zijn acht goals in vijf duels met de stadgenoot. De Zweed scoorde dit seizoen in 22 competitiewedstrijden 22 goals.

In de uitwedstrijd van vannacht had Zlatan minder dan een kwartier nodig om twee keer toe te slaan. Door een goal van de Argentijn Christian Pavón stond het in 16de minuut zelfs al 1-3. Maar nadat Latif Blessing vlak voor rust zijn tweede goal maakte voor de thuisclub, zorgde Vela vlak ná rust voor de gelijkmaker: 3-3.

Voor de Mexicaanse aanvaller was het alweer zijn zevende doelpunt in de stadsderby. Vela is dit seizoen nog productiever dan Zlatan. Met 27 goals uit 26 duels is hij topscorer van de Western Conference.

Los Angeles FC is met 62 punten uit 27 wedstrijden de koploper in de Western Conference. LA Galaxy staat vierde met 20 punten minder.