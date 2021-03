Zlatan weer belangrijk voor Zweden

VideoDuitsland, Italië, Polen en Zweden hebben hun wedstrijden in de WK-kwalificatie gewonnen. Zlatan Ibrahimovic was met een assist opnieuw belangrijk voor Zweden, terwijl Robert Lewandowski weer eens twee keer scoorde voor Polen. Wel viel de topschutter van Bayern München na zijn doelpunten tegen Andorra uit.

In poule B won Zweden met 0-3 in Kosovo. Zlatan Ibrahimovic gaf in Pristina opnieuw een assist, zoals hij dat afgelopen donderdag ook al deed bij zijn rentree in de nationale ploeg na bijna vijf jaar. De 39-jarige spits van AC Milan bediende toen Viktor Claesson, vanavond was het Ludwig Augustinsson die kon scoren na een knappe hakbal van Ibrahimovic.

Via doelpunten van de 21-jarige aanvaller Alexander Isak (ex-Willem II, nu Real Sociedad) en de 35-jarige aanvoerder Sebastian Larsson (AIK) liep Zweden daarna nog uit naar 0-3. Ibrahimovic werd halverwege de tweede helft afgelost door Marcus Berg. Ibrahimovic wacht zelf dus nog op een goal bij zijn terugkeer in de nationale ploeg, maar is met zijn assists al wel belangrijk.



Zweden speelt woensdag (18.45 uur) nog de thuiswedstrijd tegen Letland, waarin de ploeg van bondscoach Janne Andersson de goede start in de WK-kwalificatie een mooi vervolg wil geven. Zweden zit in de poule met Spanje, dat eerder vandaag met 1-2 won in Georgie door een goal van Dani Olmo in de 93ste minuut. Spanje begon de WK-kwalificatie met een 1-1 gelijkspel tegen Griekenland. De ploeg van bondscoach John van ‘t Schip speelde vandaag een oefeninterland tegen Honduras, die met 2-1 werd gewonnen door twee goals van Willem II-aanvaller Vangelis Pavlidis.

Italië wint ook tweede duel

Volledig scherm © AP In poule C won Italië met 0-2 in Bulgarije. Torino-spits Andrea Belotti schoot kort voor rust een strafschop binnen voor de Azzurri. Sassuolo-middenvelder Manuel Locatelli maakte in de 82ste minuut pas de tweede goal voor Italië met een mooi gekruld schot in de verre hoek.



Bondscoach Roberto Mancini riep liefst 38 spelers op voor deze interlandperiode en stuurde na de 2-0 zege op Noord-Ierland al een aantal ervaren krachten naar huis om te genieten van een paar vrije dagen. Italië speelt woensdagavond nog de uitwedstrijd bij Liechtenstein. Zwitserland won in poule C met 1-0 van Xherdan Shaqiri na twee minuten. De wedstrijd in Sankt Gallen begon een kwartier later, omdat één van de twee doelen 10 centimeter te hoog was.

In poule D bleef Oekraïne op 1-1 steken tegen Finland. Junior Moraes opende in Kiev in de slotfase de score voor thuisploeg, die bij het komende EK eveneens bij Nederland in de poule is ingedeeld. In de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd maakte Teemu Pukki uit een strafschop gelijk. Vitali Mikolenko was kort daarvoor met rood van het veld gestuurd. Oekraïne hield woensdag wereldkampioen Frankrijk in Parijs op 1-1.

Oostenrijk boekt eerste zege

In poule F heeft Oostenrijk, komende zomer tegenstander van Oranje in de EK-poule, de eerste zege behaald. De ploeg van bondscoach Franco Foda versloeg De Faeröer in Wenen met 3-1. De eindstand was al bij de rust bereikt. Voor het thuisteam brachten Aleksandar Dragovic, Christoph Baumgartner en Sasa Kalajdzic de doelpunten op hun naam. Voor Kalajdzic was het zijn elfde goal in de laatste elf duels voor zijn club VfB Stuttgart en zijn land.

In poule I won Polen met 3-0 van Andorra. Robert Lewandowski scoorde twee keer, Karol Swidersk zorgde kort voor tijd nog voor de eindstand. Lewandowski staat dit seizoen al op 47 goals in 42 wedstrijden. Daarvan maakte hij er 42 in 36 wedstrijden voor Bayern München. Na een uur werd de spits gewisseld wegens een knieblessure.

,,Robert had wat pijn aan zijn knie, daarom heeft de dokter er direct ijs op gedaan toen hij van het veld kwam”, zei bondscoach Paulo Sousa. ,,We gaan hem maandag onderzoeken, hopelijk valt het mee.” Polen speelt woensdag op Wembley tegen Engeland, met 6 punten de koploper in de poule.

Duitsland wint nipt in Boekarest

Duitsland won in groep J met 0-1 in Roemenië. Op aangeven van Kai Havertz maakte Serge Gnabry na achttien minuten spelen al de winnende goal in Boekarest. Duitsland was de WK-kwalificatie afgelopen donderdag begonnen met een 3-0 overwinning op IJsland.

Het team van bondscoach Joachim Löw, die na het EK van komende zomer na vijftien jaar vertrekt als bondscoach, speelt woensdagavond nog thuis tegen Noord-Macedonië. De tegenstander van Oranje op het EK komende zomer won vanavond met 5-0 van Liechtenstein. Aleksandar Trajkovski (twee goals), Enis Bardhi, Eljif Elmas en Ilja Nestorovski scoorden voor Noord-Macedonië.

Bekijk hier de uitslagen in alle poules

Bekijk hier de standen in alle poules

