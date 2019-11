Zlatan weg uit MLS: ‘Ga nu maar weer honkbal kijken’

Ibrahimovic scoorde afgelopen seizoen 31 keer in 31 duels. Hij lijkt terug te keren naar AC Milan, waar hij tussen 2010 en 2012 speelde. ,,Hij is een 38-jarige speler die is aangetrokken door AC Milan, een van de grootste clubs ter wereld”, verklapte MLS-baas Don Garber eerder bij de Amerikaanse sportzender ESPN. ,,Zlatan is een interessant persoon. Hij bezorgt mij veel werk en een overvolle inbox, maar dat soort spelers heb je nodig.”