Zo goed als failliet Wigan vernedert Hull en captain Jordy de Wijs: 7-0 bij rust, 8-0 eindstand

Het was vanavond in het Championship een must win-game voor het Hull City van aanvoerder Jordy de Wijs, op bezoek bij Wigan Athletic. Dat kwam er echter niet van: halverwege stond het al 7-0, de teller stopte bij 8-0.

De Wijs (ex-PSV en -Excelsior) is captain van The Tigers, die drie jaar geleden nog in de Premier League speelden, maar inmiddels een niveau lager op een degradatieplaats staan. Met nog een paar wedstrijden te gaan moeten de Nederlander en zijn ploeggenoten het vege lijf zien te redden, maar dat lijkt een lastige missie te gaan worden.

Op bezoek bij Wigan zou de eerste stap richting handhaving gezet moeten worden, maar die wedstrijd liep voor De Wijs en co uit op een fiasco. Na één minuut stond het al 1-0 via Kal Naismith, waarna het na een halfuur 3-0 stond via treffers van Kieffer Moore en Kieran Dowell. Dat bleek voor Hull de nekslag. In de acht minuten voor rust scoorden Moore en Dowell allebei nog een keer, zoals ook Jamal Lowe en Joe Williams namens de thuisploeg doel troffen. De beschamende ruststand: 7-0. Uiteindelijk werd het 'maar’ 8-0, door de derde goal van Dowell.

Wat het extra saillant maakt, is het feit dat tegenstander Wigan ook bepaald niet overloopt van zelfvertrouwen. De club (eveneens in het recente verleden nog actief op het hoogste niveau) vroeg zo'n twee weken geleden het failissement aan. Wigan Athletic is naar eigen zeggen hard geraakt door de coronacrisis. De club is op zoek naar partijen die financiële hulp kunnen bieden. Wigan Athletic degradeerde in 2013 uit de Premier League en won in dat jaar ook de FA Cup.

Wigan Athletic werd een paar weken geleden nog overgenomen door zakenman Au Yeung Wai Kay uit Hong Kong. Nu dreigt echter een aftrek van twaalf punten, waardoor de club in degradatienood zou komen en het voortbestaan in gevaar komt.

Volledig scherm © BSR Agency