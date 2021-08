Zo lichtte Lionel Messi zijn gezin in over vertrek bij Barcelona: ‘Samen huilden we en waren we verbitterd’

,,Mijn vader (Jorge Messi, red.) kwam thuis na een gesprek met Joan Laporta (voorzitter van FC Barcelona, red.). Hij vertelde mij meteen het slechte nieuws. Ik had geen andere keuze dan onmiddellijk Antonella in te lichten. Dat deed ik en samen huilden we en waren we verbitterd. We overlegden op welke manier we dit het beste aan de kinderen konden uitleggen. Dat was niet makkelijk, want in december hadden we hen nog gezegd dat we in Barcelona zouden blijven. Dus we wisten dat het een harde klap ging worden. Zeker voor Thiago. Als hij pijn heeft, zie je dat nooit aan hem. Maar diep vanbinnen lijdt hij. Daarin lijkt hij op mij.”