Zo strijkt Ronaldo jaarlijks 44,5 miljoen op via Instagram

Cristiano Ronaldo hoeft met zijn peperdure contract bij Juventus al duidelijk niet op water en brood te leven, maar niet alleen zijn voetbalkwaliteiten brengen geld in het uitpuilende laatje. Jaarlijks strijkt Ronaldo volgens BuzzBingo een slordige 44,5 miljoen euro op via het populaire platform Instagram. Hoe groeide hij ook als influencer uit tot de absolute wereldtop?

Binnen de lijnen gaat Ronaldo door het leven als een van de meest gevreesde doelpuntenmachines ter wereld, na het laatste fluitsignaal stapt hij weer in de rol van geldmachine. Naast zijn miljoenencontract bij Juventus mag de Portugees rekenen op het nodige zakgeld via Instagram. Met liefst 224 miljoen geïnteresseerden is Ronaldo de meest populaire gebruiker ter wereld. Onder meer zangeres Ariana Grande (190 miljoen volgers) en Lionel Messi (154 miljoen volgers) zijn ‘groentjes’ in vergelijking met de volgersmagnaat op noppen.

Eeuwige concurrent Messi en hij vechten al jarenlang om de titel Greatest of all Time. De meningen zijn verdeeld, maar op Instagram moet de Argentijn overduidelijk zijn meerdere erkennen in zijn rivaal. Waar Ronaldo jaarlijks 44,5 miljoen euro overgeschreven krijgt van Instagram, moet Messi het doen met 'slechts’ 26,9 miljoen. De inmiddels gestopte David Beckham behoort ook nog altijd tot de elite: de Engelsman is per jaar goed voor 10,3 miljoen.

Zo wordt Ronaldo's spaarvarken via social media meer gevuld dan tijdens het uitvoeren van zijn daadwerkelijke job: als speler van Juventus staat hij dit jaar voor iets meer dan dertig miljoen euro op de loonlijst. Zijn ongekend hoge inkomsten via Instagram dankt de steraanvaller aan de 49 bedrijven met wie hij samenwerkt. Uiteraard behoort hoofdsponsor Nike daartoe, voor wie Ronaldo gretig de nieuwste lijn toont, maar ook de beschermende shampoo Clear Haircare is bijvoorbeeld een van zijn opdrachtgevers.

De vijf grootste voetballende geldmachines op Instagram

1. Cristiano Ronaldo - 44,5 miljoen euro

2. Lionel Messi - 26,9 miljoen euro

3. David Beckham - 10,3 miljoen euro

4. Neymar - 7,2 miljoen euro

5. Zlatan Ibrahimovic - 6,7 miljoen euro Het moge duidelijk zijn dat Ronaldo optimaal profijt heeft van zijn ongekende talent. Waar hij voor zijn voetbalcarrière dagelijks keihard traint en let op zijn voeding, hoeft hij zich voor zijn bijbaantje als populaire Instagrammer minder in het zweet te werken. Doorgaans leveren bedrijven een kant-en-klare tekst aan, die alleen nog maar gekopieerd en geplakt hoeft te worden als toevoeging bij de foto. De meeste sporters, zelfs eredivisionisten, hebben bovendien een social media-team in de armen gesloten. Zij verzorgen en beheren het account van de sporter, waardoor types als Ronaldo zich niet druk hoeven te maken of zij het bericht op de juiste manier promoten.

Ronaldo kroonde zich in 2016 met de nationale ploeg van Portugal tot Europees kampioen. Na het laatste fluitsignaal haastte hij zich om een foto van zichzelf met zijn ploeggenoten te schieten. Eén klik en een subtiele verwijzing naar hoofdsponsor Nike later zorgde voor een ongekende geldstroom richting het populaire sportkledingmerk. Nike zag iets meer dan vijf miljoen euro binnenrollen.

Per gesponsord bericht dat de 35-jarige Portugees met zijn riante volgersschare deelt, rinkelt de kassa in huize Ronaldo. Iedere post levert namelijk 866.000 euro op, een bedrag waar veel eredivisievoetballers een halve carrière lang in de modder moeten rollen. Voor Messi levert ieder bericht 588.000 euro op, Zlatan Ibrahimovic 181.000 euro.

Bedrijven zien Ronaldo als hét uithangbord via wie ze een exorbitant grote markt kunnen bereiken. Niet alleen Ronaldo is een populaire voetbalinfluencer. Voormalig beste voetballer ter wereld Ronaldinho, die in 2011 voor het laatst een glimp van zijn kwaliteiten op Europese bodem gaf, staat nog altijd garant voor 4,5 miljoen euro. De balvirtuoos, die zijn tijd vanwege een vals paspoort tijdelijk doorbracht achter Paraguayaanse tralies, werkt onder meer samen met een Braziliaans telefoonbedrijf. Ronaldinho valt ondanks zijn hoge bijdrage in de miljoenenindustrie nét buiten de top vijf meest verdienende voetballers op Instagram. Zo is voetbal nog altijd een zeer lucratieve branche, maar kun je je talent nóg beter benutten op social media.