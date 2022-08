Zo wil PSV de Champions League-droom in leven houden, met Ibrahim Sangaré als maarschalk

De reus was geveld en bleek ook maar een mens. De schijnbaar onverwoestbare bleek ineens helemaal niet onbreekbaar. PSV-middenvelder Ibrahim Sangaré lag vorige week in Monaco met kramp op de grond en moest in de tweede helft het veld verlaten. Het was een bijna onwerkelijk beeld van een man die aan de bal soms nog kwetsbaarheden toont, maar op andere facetten een van de sterkste spelers van de hele eredivisie is. Sangaré is zo’n beetje de laatste PSV’er van wie je een wissel om fysieke redenen verwacht.