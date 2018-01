Zoon Alex Ferguson in opspraak: 'Geen oproep om op arbiters te schieten'

Negen man Chelsea pas na strafschoppen langs Norwich

17 januari Chelsea heeft met moeite en na een lange dag toch nog gewonnen van Norwich City, dat uitkomt op het tweede niveau van Engeland. De kampioen van de Premier League won de replay van de wedstrijd in de derde ronde van de FA Cup pas na strafschoppen. Na 120 minuten voetbal was het 1-1. Van elf meter miste Norwich een keer, dat was funest.