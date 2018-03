Zoontje (5) van voormalig doelman Cañizares overleden

Rechtszaak: 'Grassprieten Leicester City en Olympisch Stadion te ver uit elkaar'

14:08 Een Nederlandse kunstgrasmaker moet 125.000 euro schadevergoeding betalen aan een oud-werknemer, omdat die ten onrechte is ontslagen. Het bedrijf beschuldigde de werknemer ervan kunstgrassprieten in het Olympisch Stadion in Amsterdam én het stadion van de Engelse voetbalclub Leicester City te ver uit elkaar te hebben gezet.