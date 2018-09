Zorgeloze generale Inter voor CL-treffen met PSV

Geïrriteer­de Messi lijdt met Barça wéér puntenver­lies

18:52 Bij FC Barcelona is al vroeg in het seizoen een mini-crisis uitgebroken. Na een gelijkspel tegen Girona CF (2-2) en een zeperd tegen Leganés (2-1), leden de Catalanen opnieuw puntenverlies. Athletic Bilbao hield Barça in Camp Nou op 1-1.