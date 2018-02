Zorgen om Dost: 'Ik ben boos op mezelf'

,,Ik ben boos op mezelf, omdat ik Bas niet heb gewisseld'', zei Jesus. ,,Ik had kunnen zien dat hij het einde van de wedstrijd niet zou halen, ik wist dat het gevaarlijk was om hem te laten staan, en toch heb ik het gedaan.''



Dost miste vorige week de gewonnen uitwedstrijd tegen Astana (1-3) vanwege een spierblessure. De spits had in de return amper drie minuten nodig om te scoren. Sporting verspeelde in de slotfase een voorsprong van 3-1 en liet Astana langszij komen (3-3), maar toch was dat ruimschoots voldoende om de achtste finales te halen.



,,Het doel was verder komen, dat hebben we gehaald. Maar de blessure van Dost is een smet op deze avond'', zei Jesus. Dost is in de Portugese competitie topschutter van de groen-witte brigade uit Lissabon met twintig doelpunten.