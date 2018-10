Zorgen Real Madrid stapelen zich op: Varane uitgeschakeld met spierblessure

De Franse verdediger Raphaël Varane kampt met een spierblessure, opgelopen in de verloren 'Clásico' zondag tegen FC Barcelona (5-1). De wereldkampioen bleef na rust achter in de kleedkamer. Real Madrid wilde niets kwijt over de hersteltermijn, maar volgens Spaanse media staat Varane een maand aan de kant.



Linksback Marcelo haalde ook het einde van de wedstrijd in Camp Nou niet. De Braziliaan kreeg weer last van zijn kuit, een blessure waardoor Marcelo eerder dit seizoen al wat wedstrijden moest missen. De voor hem ingevallen aanvaller Mariano Diaz hield ook een spierblessure over aan het duel met Barcelona.