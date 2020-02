Zuid-Korea stelt start voetbalseizoen uit vanwege coronavirus

Video Arsenal klimt naar linkerrij­tje na zege op Everton

23 februari Arsenal kan in de Premier League weer een beetje omhoog ijken. De Londenaren versloegen Everton met 3-2 en stegen naar de negende plaats. Arsenal is dit jaar, met drie overwinningen en vier keer een gelijkspel, nog ongeslagen in de Premier League. De achterstand op nummer vijf Manchester United is vier punten.