Zwaar geblesseerd in de bloei van zijn leven

Bosz is Bailey drie duels kwijt na klap aan Ehizibue, Leverkusen boos op speler

17:17 Trainer Peter Bosz kan drie wedstrijden niet beschikken over Leverkusen-aanvaller Leon Bailey. De Jamaicaan heeft drie wedstrijden schorsing gekregen wegens de rode kaart die hij kreeg in het duel met 1. FC Köln. Ook kreeg hij een boete van 20.000 euro omdat hij in het duel tegenstander Kingsley Ehizibue in het gezicht sloeg.