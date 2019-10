Zwalkend ManUnited slikt drie dagen na AZ nieuwe teleurstelling

Jetro Willems vervulde een hoofdrol bij de winnende goal van de thuisploeg. De huurling van Eintracht Frankfurt legde de bal op een presenteerblaadje voor debutant Matthew Longstaff (19), die snoeihard raak schoot. ManUnited zette daar op een enorme kopkans voor Harry Maguire vlak voor rust bar weinig tegenover. Longstaff was in de eerste helft ook al dichtbij toen hij van grote afstand de lat raakte. Druk op Solskjaer neemt toe bij ManUnited



De Nederlandse aanvaller Tahith Chong viel bij de bezoekers in de 86e minuut in voor aanvoerder Ashley Young. Ook de tiener kon de gelijkmaker niet afdwingen in de korte tijd die hem was gegund.