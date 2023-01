Zwangere IJslandse voetbalster kreeg geen salaris, maar Lyon moet haar alsnog betalen

De spelersvakbond FIFPro juichte de ‘baanbrekende uitspraak’ toe en de IJslandse speelster reageerde in een open brief in The Players Tribune. ,,Dit is een garantie voor financiële zekerheid voor alle vrouwelijke spelers die tijdens hun carrière een kind willen krijgen”, schreef de 32-jarige Gunnarsdottir, die in 2020 bij Lyon kwam en de ploeg hielp aan de landstitel en de winst in de Champions League.