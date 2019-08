Zware blessure Chiellini biedt kansen voor De Ligt bij Juventus

Dubbele Superclásico Boca en River in oktober tegen elkaar in halve finales Copa Libertado­res

5:49 Over de finale van de Copa Libertadores van eind vorig jaar kan een boek worden geschreven, maar dit jaar staan River Plate en Boca Juniors opnieuw tegenover elkaar in het belangrijkste clubtoernooi van Zuid-Amerika. De rivalen uit de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires treffen elkaar in oktober twee keer in de halve finales.