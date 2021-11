Zweden geeft na nederlaag in Georgië heft uit handen

Zweden heeft de kwalificatie voor het WK, volgend jaar in Qatar, niet meer in eigen handen. De ploeg van Zlatan Ibrahimovic, die de hele wedstrijd speelde, ging in Georgië verrassend onderuit: 2-0.

Spanje kan vanavond bij een overwinning bij Griekenland, de ploeg van bondscoach John van ‘t Schip, de koppositie overnemen in groep B.

Khvicha Kvaratskhelia maakte beide doelpunten voor Georgië. De 20-jarige spits van de Russische club Roebin Kazan strafte twee keer geklungel in de Zweedse defensie af.

Voor Georgië was het de tweede zege in de achtste en laatste groepswedstrijd. De ploeg van aanvoerder Guram Kashia (ex-Vitesse) eindigde op 7 punten.

Koploper Zweden bleef op 15 punten staan. Nummer 2 Spanje speelt later op de avond in en tegen Griekenland. Met een overwinning neemt de ploeg van bondscoach Luis Enrique de koppositie over, met 16 punten. De beslissing over de groepswinst, goed voor een WK-ticket, valt sowieso pas komende zondag in het afsluitende duel tussen Spanje en Zweden in Sevilla.

Vedette Zlatan Ibrahimovic kon voor Zweden in Georgië geen hoofdrol vervullen. De 40-jarige spits van AC Milan moest zich vorige maand vanwege achillespeesklachten afmelden voor de gewonnen interlands tegen Kosovo (3-0) en Griekenland (2-0). AZ-aanvaller Jesper Karlsson mocht in de eindfase nog even invallen voor Alexander Isak (ex-Willem II).

Volledig scherm © REUTERS

Rusland

Rusland heeft de koppositie in groep H van de WK-kwalificatie verstevigd. De ploeg van bondscoach Valeri Karpin was in Sint-Petersburg met 6-0 te sterk voor Cyprus. Rusland blijft leider in groep H en plaatst zich zondag bij een gelijkspel of overwinning in de uitwedstrijd tegen concurrent Kroatië voor het WK.

Rusland opende al snel de score. Na een voorzet van oud-Feyenoorder Fedor Smolov kon Aleksandr Erokhin de bal van dichtbij in het doel tikken. Cyprus maakte kort voor rust bijna gelijk, maar de Russische doelman Matvej Safonov redde knap op een kopbal van Pieros Sotiriou.

Na rust liep Rusland snel weg. Smolov maakte in de 55e minuut de 2-0 en daarna scoorden ook Aleksandr Mostovoi, Aleksei Soetormin, Anton Zabolotni en Aleksandr Erokhin nog.

Kroatië speelt later op donderdag een uitwedstrijd tegen Malta en komt bij winst op 2 punten achterstand op Rusland. Kroatië speelt zondag, tijdens de laatste speelronde, een thuiswedstrijd tegen Rusland. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK.