Zwitserland aangewezen als gastland van EK vrouwen 2025

Vorig jaar vond het EK in Engeland plaats. De Engelse voetbalsters wonnen toen onder leiding van bondscoach Sarina Wiegman op Wembley de Europese titel. Vier jaar eerder had Wiegman met Nederland ook al het EK in eigen land gewonnen. De ‘Leeuwinnen’ bleven als titelverdediger in Engeland steken in de kwartfinales.