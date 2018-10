Zwitserland mist Burki en Embolo tegen België

Bürki meldde zich maandag wel bij bondscoach Vladimir Petkovic, maar keerde op advies van de medische staf weer terug naar Dortmund.

Petkovic kan ook geen beroep doen op aanvaller Breel Embolo van Schalke 04. Hij heeft een schouderblessure. Als vervangers riep de bondscoach doelman David von Ballmoos (Young Boys) en Renato Steffen (VfL Wolfsburg) op.



Yann Sommer is doorgaans de eerste keus onder de lat in het Zwitserse elftal. De ploeg van Petkovic begon de nieuwe Nations League vorige maand met een royale zege op IJsland in Sankt Gallen: 6-0. De Zwitsers treffen België vrijdag in Brussel en spelen drie dagen later in Reykjavik weer tegen IJsland.