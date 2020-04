Zwitserse aanklager sluit een van de twee zaken tegen Sepp Blatter

Chaos bij Barça duurt voort: club dreigt met rechtszaak tegen voormalige vi­ce-voorzitter

10 april De voetballoze periode heeft geen rust gebracht bij FC Barcelona. Zes bestuursleden stapten gisteren op nadat twee van hen eerder in de week de wacht was aangezegd door voorzitter Josep Maria Baromeu. De verwachting is dat er nog meer zullen volgen.