Zwitserse bond wil in mei competitie hervatten onder strikte voorwaarden

Maximaal 200 toeschouwersDe Zwitserse voetbalbond was één van de eerste bonden in Europa die de nationale competitie stopzette vanwege het coronavirus, maar presenteerde vandaag een gedetailleerd plan om de Super League weer op te starten. In mei al. Een beslissing over het plan moet snel volgen.

In Nederland werd deze week duidelijk dat er niet meer gevoetbald gaat worden tot 1 september, maar in Zwitserland zijn ze druk bezig om de competitie binnenkort juist weer te gaan hervatten. Daarbij gaat de Zwitserse voetbalbond (SFL) uit van twee scenario’s. In beide scenario’s starten de trainingen komende maandag al. Er zal dan aanvankelijk worden getraind worden in kleine groepjes spelers met miniem fysiek contact om vervolgens ook weer de groepstraining te hervatten.



Het ene scenario gaat uit van een start op 20 mei, het andere plan - met een langere voorbereidingstijd - start tien dagen later. In het Alpenland moeten nog dertien competitiewedstrijden worden afgewerkt en enkele beker -en play-offduels.



Open deuren

De Zwitserse bond stelt strikte voorwaarden aan de trainingsfaciliteiten van de clubs. Zo moet elke club een lijst samenstellen van werknemers die zich op het complex mogen bevinden en is er in detail uitgewerkt hoe de faciliteiten ontsmet kunnen worden en coronavrij blijven. Zo moeten deuren altijd open blijven staan en wasmanden ver weg van de trainingsruimte gehouden worden. Iedereen moet worden getest voordat er aan de trainingsweek wordt begonnen en vanaf dan elke twee weken.

In de eerste trainingsweken, als er nog apart in groepjes wordt getraind, geldt er nog een maximum van vijf spelers per sessie. Daarbij is een afstand tussen de personen van twee meter de norm. Als de groepstraining aanvangt, moeten leden van de technische staf bij elke training een mondkapje dragen en dat dagelijks vervangen voor een nieuw exemplaar. Zelfs het eten is streng gereguleerd. Gezamenlijk eten is uit den boze.

Volledig scherm In november trof Feyenoord in de Europa League het Zwitserse Young Boys. Het duel eindigde in 1-1. © BSR Agency

Bij de wedstrijden die daarna worden georganiseerd is omhelzen en het schudden van handen verboden. Er zullen geen mascottes op het veld verschijnen. Het gezamenlijk vieren van doelpunten wordt niet aanbevolen. Het is dan het plan om slechts 200 mensen toe te laten tot de stadions op het hoogste niveau. 140 op het op één na hoogste. Voor die toeschouwers geldt een identificatieplicht. Ook moet iedereen van tevoren de handen desinfecteren. De toeschouwers worden vervolgens verdeeld in groepen in het stadion. Alle spelers, scheidsrechters en medewerkers met een mediafunctie moeten van tevoren worden getest op het virus.

Om te regionale restricties te omzeilen kan er gekozen worden om te spelen in meerdere wedstrijden in één enkel stadion af te werken. Volgens de Zwitserse voetbalbond is dit gedetailleerde plan de beste manier om de competitie op een enigszins normale manier hervatten. Ook in Zwitserland dreigen clubs in financieel zwaar weer te komen als er niet snel weer gevoetbald wordt. De beslissing over de goedkeuring van het plan wordt binnenkort gemaakt.