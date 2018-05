Zwitserse keeper gaat liever op vakantie en bedankt voor WK

De Zwitser belde bondscoach Vladimir Petkovic daarom op met de mededeling dat hij niet beschikbaar is en liever op vakantie gaat.



Hitz (30) is achter Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach) en Roman Bürki (Borussia Dortmund) de nummer drie in de pikorde bij de nationale ploeg. Hij mocht tot nu toe twee keer opdraven in de nationale ploeg. Hitz behoorde in 2016 tot de selectie op het EK in Frankrijk, maar hij bleef daar op de bank zitten.



De doelman van FC Augsburg staat op het punt over te stappen naar Dortmund. Hitz beschouwt het als verloren tijd om wekenlang met de nationale ploeg op stap te gaan terwijl hij daar toch een bijrol vertolkt. De Zwitser gaat nu liever op vakantie, zodat hij in de voorbereiding op het nieuwe seizoen bij Dortmund de concurrentiestrijd kan aangaan met landgenoot Bürki.



Bondscoach Petkovic heeft Yvon Mvogo van RB Leipzig als derde keeper bij de groep gehaald. Zwitserland speelt op het WK in de groep tegen Brazilië, Servië en Costa Rica.