Automobilist knalt op boom in Odijk en rijdt daarna nog meters verder

Zijn hart brak bij de beelden uit Marokko, Saafar moest iets doen: ‘We voelen allemaal de pijn’

Toen Saafar beelden op televisie zag van een klein huilend meisje in Marokko dat haar moeder net had begraven, voelde hij in iedere vezel van zijn lichaam de pijn. Hij moest iets doen. Hij moest helpen, steun bieden. Hij nam een dag vrij en maakte plaats in zijn transportbus voor hulpgoederen, die later deze week naar het rampgebied in Marokko worden gebracht.