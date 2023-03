Bekijk hier de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in de gemeente Bunnik

In Bunnik is de GroenLinks de grootste partij geworden met 17,0 procent. Hierop volgen nieuwkomer BBB (14,1 procent), VVD (12,6 procent), D66 (11,0 procent) en CDA (10,2 procent).

Vier jaar geleden was GroenLinks met 21,4 procent ook de grootse partij. Forum voor Democratie is de grootste verliezer in de gemeente. Waar de partij in 2019 nog 9,3 procent van de stemmen behaalde, is dat dit jaar nog maar 1,3 procent.