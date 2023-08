Bunnik denkt na over de toekomst van haar kerken: kunnen ze alle zes open blijven?

Zwemmers opgelet: waterschap waarschuwt voor blauwalg in Strijkvier­tel­plas

Voor volgende week liggen er weer aardig wat zomerse dagen in het verschiet en is een duik nemen verleidelijk. Maar pas op voor blauwalg, waarschuwt hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. In de Strijkviertelplas is de alg namelijk al aangetroffen, meldt het waterschap.