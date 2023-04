Duiker zoekt in sloot naar eigenaar van achtergelaten racefiets

Brandende auto lekt benzine in Nieuwegein, brandweer redt op het nippertje auto’s in de buurt

Een geparkeerde auto aan de Oosterstraat in Nieuwegein is zaterdagnacht in brand gevlogen. Mogelijk is er sprake van brandstichting. De brandweer wist nipt te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar andere geparkeerde auto’s.