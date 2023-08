Bewoner hoort auto wegscheu­ren na harde knal in Overvecht: ‘Eng dat dit voor je deur kan gebeuren’

Een ‘enge’ gedachte, zeggen bewoners van de Braziliëdreef in de Utrechtse wijk Overvecht, nadat er vannacht een auto voor hun huis is beschoten. Een van de bewoners was rond de klok van 01.00 uur nog wakker toen ze een knal hoorde, en daarna een wegrijdende auto. Een beetje onrust, dat zijn deze bewoners in Overvecht-Noord wel gewend, maar een schietpartij? ,,Daar schrik je toch behoorlijk van.”