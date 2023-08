Column Toen Jerry voor een dichte sushizaak stond, besefte hij dat Utrecht nog even ‘doodsch’ is als 129 jaar geleden

Bij het sushi-restaurant aan de Voorstraat hangt een handgeschreven briefje voor het raam waarop staat ‘we are in holiday’, hetgeen zoveel betekent als: wij zijn in vakantie. Nou is ze dat van harte gegund. Sushi maken is topsport (overigens is topsport ook topsport, maar dat terzijde) dus na een lang sushi-seizoen is het zaak goed te herstellen.