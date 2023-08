Steeds meer boze bewoners vakantie­par­ken in verzet tegen ‘absurde’ belasting­ver­ho­ging op de Heuvelrug

Een aantal was al boos op de gemeente, en de groep woedende bewoners groeit met de dag. De mailbox van de gemeente Utrechtse Heuvelrug stroomt over met verontwaardigde reacties van bewoners over de hoge forensenbelasting op de recreatieterreinen. Hebben ze een punt?