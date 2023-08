Koopwoning in Bunnik sinds begin jaren negentig 5,2 keer zoveel waard geworden

Geschrokken van het recente dipje op de woningmarkt? Onthoud dan dat de aanhouder altijd wint: huizen in Bunnik zijn sinds begin jaren negentig 5,2 keer zo veel waard geworden, blijkt uit cijfers die Calcasa, een bedrijf op het gebied van woningmarktdata, met deze site heeft gedeeld.

Dertig jaar geleden was een gemiddeld huis hier (omgerekend) 110.000 euro waard, nu is dat 571.000 euro. Daarmee ligt het tempo van de waardestijging lager dan gemiddeld in Nederland, en ook lager dan in de hele provincie Utrecht.

Minder dan een ton

Landelijk is de gemiddelde huizenprijs de afgelopen dertig jaar gestegen van 82.000 naar 434.000 euro, aldus Calcasa. De steilste stijging is vrij recent: tussen 2013 en 2022 verdubbelde de gemiddelde huizenprijs. Daarna is er sprake van een lichte daling.

De langjarige prijsstijging komt deels op het conto van inflatie, maar vooral de toegenomen vraag naar huizen is er debet aan. De bevolking groeit door migratie, en Nederlanders leven vaker alleen dan vroeger. In de stad is de schaarste het meest voelbaar, en zijn de prijzen het hardst gestegen: Amsterdam spant met een ruime verzevenvoudiging van de huizenprijzen de kroon.

Geen paniek

De gekte op de woningmarkt nam ook toe omdat koophuizen de afgelopen tien jaar extreem goed te betalen waren, dankzij een lage hypotheekrente. Nu de rente oploopt, neemt de betaalbaarheid van huizen rap af, en daarmee ook de druk op de woningmarkt. Wie nu een hypotheek moet afsluiten, is gemiddeld een kwart van z'n inkomen aan woonlasten kwijt. Dat is nog geen reden voor paniek, zegt Calcasa-topman Tijs Pellemans: „Je kunt zeggen dat we nu weer teruggaan naar normaal."