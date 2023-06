Lekker weer in Bunnik vandaag

De maat is vol voor medewer­kers van KempenPlus: ‘Ik moet ’s avonds boterham­men eten en laat de auto staan’

UTRECHT/BLADEL - ‘Wij zijn niet minder’ is de boodschap van kwetsbare werknemers van sociale werkplaats KempenPlus in Bladel. Ze zijn allemaal met hetzelfde doel naar Park Transwijk in Utrecht gegaan: loonsverhoging en hogere reiskostenvergoeding.