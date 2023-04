Meer nieuwbouwwoningen gebouwd in de gemeente Bunnik

Transgen­der­meis­je Ray (15) uitgeschol­den en hard op de grond gesmeten: ‘Wanneer stopt het?’

Ray Schouten (15) uit Zeist zit gezellig met haar vriendin te kletsen op het pleintje bij een basisschool in haar woonplaats, als opeens drie jongens haar uitschelden voor 'kankerhomo’. Even later smijten ze haar hard op de grond. ,,Wanneer stopt de haat tegen onze gemeenschap?”