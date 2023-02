Recyclingstation Bunnik krijgt een opknapbeurt: nieuwe containers en andere inrichting

Nieuwegein­se putdeksel­dief (25) krijgt straf, gemeente baalt van bendes die voor een grijpstui­ver toeslaan

Diefstal van putdeksels. Voor veel gemeenten is het zwaar irritant. Het kost klauwen met geld en levert bovendien gevaarlijke situaties op. Afgelopen zomer was er sprake van een hausse in Midden-Nederland. Vandaag diende een rechtszaak tegen een Nieuwegeinse (25) putdekseldief.

1 februari