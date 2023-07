Boosheid over ‘absurde’ belasting­ver­ho­ging op campings: ‘Straks alleen nog maar rijke mensen hier’

In de toekomst is op campings op de Utrechtse Heuvelrug alleen nog maar plaats voor vermogende mensen. Dat vrezen bewoners van camping De Bonte Vlucht, nu er wéér een envelop met hogere forensenbelasting op de deurmat plofte. ,,We lijken wel een melkkoe.”