winnaar Gouden Pollepel spoort Stadsjo­chies nog meer aan: elke dag een vers ‘tovermaal’ uit eigen kas

Altijd fijn als er een enthousiaste kok in de keuken staat, dat kan de kwaliteit van het gerecht alleen maar ten goede komen. Maar in het geval van Stadsjochies, dit seizoen winnaar van de AD Gouden Pollepel, is de gelauwerde chef méér dan een beetje blij met zijn vak. Chef Pieter Jobse vond hier, in Utrecht-Oost, de keuken waarin hij zijn stoutste culinaire dromen waar kan maken.